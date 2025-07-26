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全國逾7千處社區發展協會 衛福部新規鼓勵設培力中心

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
全台超過7千處社區發展協會，是社區民眾組成的團體，常協助政府單位舉辦宣導活動。本報資料照片
全台超過7千處社區發展協會，是社區民眾組成的團體，常協助政府單位舉辦宣導活動。本報資料照片

全台各地共有超過7千處社區發展協會，由地方居民設立，推動各項社區營造工作。衛福部社工司本月公告廢止「社區發展工作綱要」，並函頒「社區發展工作要點」，除考量行政程序法等規定進修正，也與時俱進，明訂社區發展協會工作項目，包括社區福利與照顧服務、健康促進與照顧、社區治安與防災備災、社區友善綠能與永續發展等。

截至113年底，我國社區發展協會共有7026處。衛福部社工司指出，社區發發協會為依法設立的人民團體，可依社區特性、居民需求，推動各項社區發展工作，內政部、文化部、農業部等主管機關，均編列預算，遺著社區發展工作，支持社區永續發展。本次頒布的「社區發展工作要點」，新增條文，鼓勵社區設置「社區培力中心」，強化社區人力培育。

衛福部社工司指出，內政部曾訂有「社區發展工作綱要」，103年因政府組織調整，社政相關業務權責單位由衛福部主責，這項綱要依行政程序法與中央法規標準法等無法沿用，因此必須修正，本次靠量社區發展實務應與時俱進，明訂多項社區發展協會業務。

「社區發展工作要點」規定，社區發展協會可建立社區歷史、地理、環境、人文資料，並搜集人口資料及社區資源資料，與各項與社區發展、議題有關資料，並可編列預算，推動社會福利與照顧服務，健康促進與照護，治安與防災備災，環境景觀與生態保護，教育與終身學習，文化保存、維護、推廣及傳承，產業發展，人力培育與訓練，志願服務運用，友善綠能與永續發展等事項。

衛福部社工司強調，本次「社區發展工作要點」訂定，保留原先「社區發展工作綱要」中，促進我國社區發展精神，衛福部將持續推動社區發展政策，強化社區發展及資源整合，深化在地參與，並健全社區支持體系，盼建構更具包容性、韌性的社區。

社工 衛福部

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