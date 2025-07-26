高雄店員拍片舔抹布再舔餐檯 網怒轟「沒衛生」古拉爵回應了

高雄某知名百貨內的義式餐廳「義式屋古拉爵」遭網友在IG揭露一段影片，爆出食安爭議。影片中一名店員先舔抹布再舔餐檯，引發網友大肆撻伐，直呼噁心、沒衛生、誰敢去吃。高市衛生局今天派員稽查，若違規屬實，業者恐面臨最高300萬元罰鍰。對此，古拉爵坦承員工不當行為，對消費者致歉，目前全店已清消，涉事員工已暫停排班，後續將做相關懲處。

該段影片最初於Instagram限時動態曝光，後來被網友轉傳到Threads及其他社群平台，引發批評。畫面中，一名穿著黑色制服的年輕男子，疑配合拍攝者「你說我做」挑戰，聽從指令後先舔抹布，再當場舔用餐區平台，引發食安憂慮。

影片曝光後，網友紛紛痛罵噁心、沒衛生，「現在的人怎麼都愛把犯罪證據拍出來」、「這到底是什麼行為？還敢公開發影片？」也有常客震驚與失望「以後不敢再去吃」、「我超愛吃古拉爵，現在想起來都覺得反胃。」

其他網友冷嘲熱諷「這就是你們的祕密調味料嗎？」「拍這種東西是腦子壞掉了吧？」但也有人認為不應一竿子打翻整間店，應針對行為人究責，「希望古拉爵立刻解雇並提告。」

對此，高雄市衛生局表示，今天接獲媒體反映後，已立即派員至古拉爵門市調查，據影片內容，若確認員工於營業期間有不當接觸食品區域、違反衛生行為，將依高雄市公共餐飲場所衛生管理辦法第11條第4、5款，及食品安全衛生管理法第47條規定處置，裁罰金額從新台幣3萬元至300萬元不等。

衛生局強調，餐飲從業人員在工作期間不得有任何污染食品的行為，應穿戴整潔的工作衣帽，必要時配戴口罩，以防止頭髮、頭屑或異物落入食品中，相關後續將視現場稽查及業者配合情形進行處置，呼籲業者應加強內部員工衛教及職場行為規範，以避免類似事件再度發生。

古拉爵稍早發表正式聲明致歉，「針對社群平台流傳影片，坦承為古拉爵員工於工作場所進行極不適當行為，並將影片上傳至社群媒體，本公司已確認影片屬實，對此一員工個人行為，已違反職業操守與食品衛生規範的行為，我們深感震驚並嚴正譴責。

在此，雲雀國際股份有限公司向所有顧客與關心的朋友們致上最誠摯的歉意。聲明如下：首先，涉事員工當天、已即刻停止排班，並告知此社員家長及老師，並將依內部程序懲處，絕不寬貸。

事發當日進行全面消毒與食材全面廢棄及內部稽查，總公司立即對全省門市所有社員的行為準則與衛生安全再教育，為杜絕類似事件再次發生，強化社員基本教育及內部稽核。

雲雀重視每一位顧客的信任，也願意誠實面對問題，並從錯誤中徹底檢討與改進。再次向所有顧客與支持者深深致歉，往後將會更嚴謹、更努力，守護顧客對我們的信任。」 義式餐廳「義式屋古拉爵」員工舔抹布再舔餐檯，引發網友撻伐。記者郭韋綺／翻攝

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