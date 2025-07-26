快訊

大罷免登場！港星投票「台灣印身上」 比YA嗨喊：聞到自由氣味

中職／梅賽斯被買走、衛蘭德引退 獅隊洋投漏洞…「餅總」請球團加快腳步

脫序行為！新北中和男「把頭塞票匭」毀損投票口、還想藏選票遭逮

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄店員拍片舔抹布再舔餐檯 網怒轟「沒衛生」古拉爵回應了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
義式餐廳「義式屋古拉爵」員工先舔抹布再舔餐檯，引發網友撻伐。記者郭韋綺／翻攝
義式餐廳「義式屋古拉爵」員工先舔抹布再舔餐檯，引發網友撻伐。記者郭韋綺／翻攝

高雄某知名百貨內的義式餐廳「義式屋古拉爵」遭網友在IG揭露一段影片，爆出食安爭議。影片中一名店員先舔抹布再舔餐檯，引發網友大肆撻伐，直呼噁心、沒衛生、誰敢去吃。高市衛生局今天派員稽查，若違規屬實，業者恐面臨最高300萬元罰鍰。對此，古拉爵坦承員工不當行為，對消費者致歉，目前全店已清消，涉事員工已暫停排班，後續將做相關懲處。

該段影片最初於Instagram限時動態曝光，後來被網友轉傳到Threads及其他社群平台，引發批評。畫面中，一名穿著黑色制服的年輕男子，疑配合拍攝者「你說我做」挑戰，聽從指令後先舔抹布，再當場舔用餐區平台，引發食安憂慮。

影片曝光後，網友紛紛痛罵噁心、沒衛生，「現在的人怎麼都愛把犯罪證據拍出來」、「這到底是什麼行為？還敢公開發影片？」也有常客震驚與失望「以後不敢再去吃」、「我超愛吃古拉爵，現在想起來都覺得反胃。」

其他網友冷嘲熱諷「這就是你們的祕密調味料嗎？」「拍這種東西是腦子壞掉了吧？」但也有人認為不應一竿子打翻整間店，應針對行為人究責，「希望古拉爵立刻解雇並提告。」

對此，高雄市衛生局表示，今天接獲媒體反映後，已立即派員至古拉爵門市調查，據影片內容，若確認員工於營業期間有不當接觸食品區域、違反衛生行為，將依高雄市公共餐飲場所衛生管理辦法第11條第4、5款，及食品安全衛生管理法第47條規定處置，裁罰金額從新台幣3萬元至300萬元不等。

衛生局強調，餐飲從業人員在工作期間不得有任何污染食品的行為，應穿戴整潔的工作衣帽，必要時配戴口罩，以防止頭髮、頭屑或異物落入食品中，相關後續將視現場稽查及業者配合情形進行處置，呼籲業者應加強內部員工衛教及職場行為規範，以避免類似事件再度發生。

古拉爵稍早發表正式聲明致歉，「針對社群平台流傳影片，坦承為古拉爵員工於工作場所進行極不適當行為，並將影片上傳至社群媒體，本公司已確認影片屬實，對此一員工個人行為，已違反職業操守與食品衛生規範的行為，我們深感震驚並嚴正譴責。

在此，雲雀國際股份有限公司向所有顧客與關心的朋友們致上最誠摯的歉意。聲明如下：首先，涉事員工當天、已即刻停止排班，並告知此社員家長及老師，並將依內部程序懲處，絕不寬貸。

事發當日進行全面消毒與食材全面廢棄及內部稽查，總公司立即對全省門市所有社員的行為準則與衛生安全再教育，為杜絕類似事件再次發生，強化社員基本教育及內部稽核。

雲雀重視每一位顧客的信任，也願意誠實面對問題，並從錯誤中徹底檢討與改進。再次向所有顧客與支持者深深致歉，往後將會更嚴謹、更努力，守護顧客對我們的信任。」

義式餐廳「義式屋古拉爵」員工舔抹布再舔餐檯，引發網友撻伐。記者郭韋綺／翻攝
義式餐廳「義式屋古拉爵」員工舔抹布再舔餐檯，引發網友撻伐。記者郭韋綺／翻攝

影片 衛生局

延伸閱讀

「島語自助餐」開進高雄、免排隊攻略！限量一泊二食「保證訂位」

高雄女毒犯入獄前險被劫囚 丈夫Gogoro接應傳訊「用最快速度跑」

高雄南星自貿區驚傳工安意外 包商工人遭電擊命危

高雄知名龍虎雙塔修復後現觀光人潮 路面又將施工9個月引商家反彈

相關新聞

高雄店員拍片舔抹布再舔餐檯 網怒轟「沒衛生」古拉爵回應了

高雄某知名百貨內的義式餐廳「義式屋古拉爵」遭網友在IG揭露一段影片，爆出食安爭議。影片中一名店員先舔抹布再舔餐檯，引發網...

古拉爵員工「舔抹布再舔餐檯」影片下架！網友：他如果舔馬桶就沒事

食安亂象不僅愈來愈多，還屢破正常思維！高雄夢時代百貨內的義式餐廳「義式屋古拉爵」，店員在社群發布一段自舔抹布再舔餐檯的影...

中南部明起7天容易下雨 粉專：要有下到生菇心理準備

范斯高颱風昨天減弱為熱帶性低氣壓之後，竹節草颱風今天上午也減弱為熱帶低壓。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，竹節草...

罷免投票若情緒持續發酵 醫給「選舉症候群」調適指南

我國史上最大規模罷免投票今天登場。民眾可能會出現「選舉症候群」、「罷免症候群」甚至出現情緒低落、失眠等狀況，桃園療養院副...

罷免投票日出門帶雨具 氣象署：下周中南部留意短延時豪雨 這天更劇烈

今天罷免投票日，主要受到低壓帶影響，各地天氣不穩定。中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，今天的天氣狀況西半部地區不定...

唯一獲社安網表揚的就服員 賴怡君12年助3千弱勢就業翻轉人生

用心找對位子，為弱勢求職者擺渡前行！勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心的就業服務員賴怡君，這12年來陪伴弱勢就業，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。