中南部明起7天容易下雨 粉專：要有下到生菇心理準備

范斯高颱風昨天減弱為熱帶性低氣壓之後，竹節草颱風今天上午也減弱為熱帶低壓。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，竹節草已到日本那霸附近；范斯高目前在馬祖東北方，它的殘留雲系也重新組成熱帶擾動91Ｗ。這3個系統未來會逐漸整合成一個超大的低壓帶，台灣就位於低壓帶中。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天起西南風稍微增強，並與低壓帶環流在台灣上空交會，激發旺盛對流、雷雨帶。這樣的天氣格局，預計將維持好幾天，容易下雨的日子至少會持續7天，尤其中、南部地區下雨時間長、伴隨大雨，「大家要有下到生菇的心理準備」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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