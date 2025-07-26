生理年齡太老與發炎指數有關 專家建議植物性飲食

民眾關心自身健康，健康檢查或在運動中心量測身體數據，經常可見「生理年齡」數字。中研院生醫所退休研究員何美鄉表示，生理年齡與歲數年齡可能有關，但未必是平行關係，決定生理年齡50％與基因有關，其餘50%可控因素，包括發炎、腸道菌群二大方向，採取植物性飲食，不僅有助減緩體內發炎，也對腸道菌指數有利。

何美鄉表示，生理年齡是指民眾身體組織部位功能與呈現的歲數，反映個人健康狀況，也可預測罹患疾病風險與死亡風險。空腹血糖值是監測生理年齡的數據之一，不論實際年齡、性別為何，民眾只有空腹血糖增加，死亡率就會增加，不是沒有罹患糖尿病就沒關係，建議要透過運動、改善飲食等，設法降低血糖。

影響生理年齡的關鍵因素是發炎反應。何美鄉表示，一項國際研究，追蹤一群受試者長達11年，發現發炎指數較高的受試者，11年後肌肉量下降快，走路速度變慢，且老化速度很快。體內脂肪也是導致發炎一大原因，肥胖者即使沒有3高，體內發炎指數也常居高不下。腸道菌群與發炎彼此相關，若菌群失衡，體內發炎指數就有可能上升。

何美鄉表示，研究顯示，使用二甲雙胍藥物治療糖尿病患者，心血管、乳癌、大腸癌、失智、子宮內膜癌風險都降低，背後原因是此藥物有多種抗發炎機制，可見抑制發炎，有助降低這些疾病，而對於一般民眾而言，可透過「植物性飲食」，可改善體內發炎指數，降低失智症罹病機率，延長心臟疾病存活率，漸少癌症、癌症復發機率。

抗發炎植物性飲食，包括薑黃、薑、算、洋蔥、膳食纖維、黃酮、異黃酮等。何美鄉分享自己的飲食原則，每天一定要喝咖啡、豆漿、亞麻仁油，吃豆類、蔬果、水果、堅果等；經常攝取的項目則有綠茶、優格、堅果醬、豆腐醬、鷹嘴豆泥等；偶爾吃的項目，則包括甜點、巧克力、水果乾、全穀粉，及益生菌、維生素發泡錠、蛋、植物性蛋白質。

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