罷免投票若情緒持續發酵 醫給「選舉症候群」調適指南

我國史上最大規模罷免投票今天登場。民眾可能會出現「選舉症候群」、「罷免症候群」甚至出現情緒低落、失眠等狀況，桃園療養院副院長李俊宏表示，政治參與不是只有一場罷免行動，若出現持續症狀，建議尋求精神科醫師、心理師協助。

「罷免跟選舉一樣，是台灣民主社會中公民表達意見的重要方式，但對於參與其中的人，往往不只是一場政治活動，也會對心理狀態產生影響」，李俊宏說，不論是結果不如願時的失落、憤怒、無力感，或是對於結果興奮過度而出現睡眠障礙，或是勝利後的空虛，與「下一步」的不確定與焦慮等都是自然的情緒反應。

李俊宏說，出現這些情緒時，民眾應該給自己空間正視並接納這些情緒，讓其自然浮現與消退，而不是急於否定或壓抑。參與政治過程中，部分民眾可能會將結果與自我價值連結，進而影響情緒穩定；無論立場如何，參與本身即具有民主意義，肯定自己的表達與行動，較不容易陷入對結果的執著。

罷免期間常伴隨大量新聞報導與社群討論，若持續關注相關言論，可能加重心理負擔。李俊宏建議，投票結束後可適度減少對社群媒體與新聞的關注，回歸日常作息，幫助身心逐步回穩。他也提醒，有情緒困擾時，與信任的親友或是志同道合的夥伴傾訴，有助於緩解情緒，也可以透過人際連結建立安全感。

若情緒困擾持續存在，例如失眠、注意力難以集中、對日常活動失去興趣等情況，李俊宏說，這些症狀可能是長期壓力累積的心理警訊，應及早尋求精神科或心理師協助，避免惡化。他也呼籲，把一時的情緒轉化為更長遠的行動，持續關心政策、投入社區、理性討論，有助於民主社會進步。

商品推薦