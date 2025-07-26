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外籍男意識混亂情緒躁動四肢上束帶 部桃醫：鼠肺蟲寄生腦作祟

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃醫師診斷外籍男子感染俗稱「鼠肺蟲」的廣東住血線蟲。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃醫師診斷外籍男子感染俗稱「鼠肺蟲」的廣東住血線蟲。圖／衛福部桃園醫院提供

35歲外籍男子日前因意識混亂、噁心嘔吐被送至衛福部桃園醫院急診，入院時無法言語溝通，情緒躁動，甚至需以四肢保護性約束照護。醫師原先不排除腦部風或感染導致神經症狀，經多次檢查確認，竟是感染了俗稱「鼠肺蟲」的廣東住血線蟲。所幸在藥物與支持性治療下病情好轉，並在社工及移民署協助下順利出院返國。

桃園醫院感染科醫師李淑媛指出，廣東住血線蟲（Angiostrongylus cantonensis）是一種寄生性線蟲，主要寄生於老鼠肺動脈，會隨著老鼠糞便排出未成熟幼蟲。當蝸牛、蛞蝓等中間宿主誤食後也會被寄生，而人類若生食或食用未煮熟的蝸牛、螺類、蝦蟹等，或是誤食遭其黏液汙染染的水源、蔬果，就可能將蟲體帶入體內。

李淑媛補充，感染潛伏期約一至三周，多數人在不慎食入少量幼蟲時可能無症狀或輕微不適，但是若感染量多，寄生蟲會進入腦部或神經系統，造成腦膜炎，出現劇烈頭痛、發燒、頸部僵硬、噁心嘔吐等症狀，甚至可能引發癲癇、意識障礙、昏迷，嚴重時恐致命。

部桃說明，這名外籍男子住院期間接受多次腰椎穿刺檢查，發現腦脊髓液中嗜酸性白血球比率升高，再經聚合酶鏈鎖反應（PCR）檢測確認感染。治療以降腦壓及症狀控制為主，包含重複腰椎穿刺及使用類固醇緩解神經壓迫，病況穩定後，醫療團隊與社工單位聯繫移民署，協助其順利返國。

護理師陳俞瑄提醒，廣東住血線蟲感染非人傳人疾病，民眾日常應避免生食或食用未煮熟的蝸牛、螺類、淡水蝦蟹等食材，處理相關食物或清潔園藝時應配戴手套，並於事後徹底洗手。蔬果應以流動水反覆清洗，尤其是自家種植者更需留意，夏季為蝸牛與蛞蝓活動高峰期，呼籲民眾提高警覺，落實飲食衛生與食材處理，守護自己與家人的健康安全。

蝸牛 移民署

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