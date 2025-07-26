快訊

花蓮投開票所大門深鎖告示不清？ 村民不得其門而入抱怨連連

孫安佐街頭半裸停工一個月 「眼神無光」吐近況：很不容易

MLB／巨人隊先發吃緊 美媒透露鄧愷威大聯盟登板日

聽新聞
0:00 / 0:00

他13歲竟中度脂肪肝 醫師揭青少年3C警訊 5方面著手

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
根據研究顯示，每天螢幕使用時間超過5小時的青少年，罹患脂肪肝的風險多出兩倍。示意圖／Ingimage
根據研究顯示，每天螢幕使用時間超過5小時的青少年，罹患脂肪肝的風險多出兩倍。示意圖／Ingimage

脂肪肝不是大人的專利。根據研究顯示，每天螢幕使用時間超過5小時的青少年，罹患脂肪肝的風險多出兩倍，開業診所醫師王律婷表示，暑假期間兒童及青少年使用3C產品時間變多，容易讓未來出現肝臟疾病的風險增加。

王律婷分享，日前曾遇到一名年僅13歲的青少年，身高160公分、體重72公斤，檢查竟出現中度脂肪肝，肝功能指數（ALT）72 U/L，（正常值約為45以下），三酸甘油脂160 mg/dL，甚至有胰島素阻抗的現象。追問生活習慣發現他每天螢幕使用超過10小時，幾乎從早滑到晚，看影片、打電動等，甚至吃飯時也不離手機。

王律婷表示，家長常認為「小孩胖一點」是在「儲備能量」，然而，兒童與青少年脂肪肝的比例正逐年上升，與長時間使用3C產品、久坐、飲食失衡等息息相關，更可能代謝異常，間接增加未來脂肪肝風險。

一項美國大型研究針對731名12至17歲青少年調查發現，每日螢幕使用超過5小時者脂肪肝盛行率高達27%，遠高於螢幕時間較少者的16.1%。即便排除體重、飲食、運動等變因，過度使用螢幕本身仍會提高2.1倍罹患脂肪肝風險。另一篇研究指出，每多坐1分鐘，就增加肝硬化和重度肝脂肪病變的風險，並且肝酵素（ALT、AST、GGT）濃度隨之上升，代表肝臟可能正在受損。

王律婷提醒，脂肪肝初期通常沒有明顯症狀，卻可能進一步引發肝發炎、肝纖維化甚至肝硬化。若孩子屬於「久坐、愛用3C、體重偏重」族群，就屬於脂肪肝高風險對象，建議家長從以下五方面著手：

1.彈性安排3C時間：建議每日螢幕使用不超過2小時，假日可設「無螢幕時段」，促進親子互動與健康生活。

2.鼓勵多活動：國健署建議每日至少60分鐘中等以上活動，甚至輕度活動如散步、遛狗、做家事也能降低久坐傷害。

3.調整飲食習慣：減少含糖飲料與油炸甜食，三餐定時、不邊吃邊看螢幕，提升蛋白質、蔬果與高纖食物比例。

4.建立規律作息：充足睡眠有助肝臟修復與代謝穩定，避免熬夜滑手機、容易打亂荷爾蒙。

5.及早察覺異常、定期檢查：若孩子出現體重過重、腹部肥胖，或皮膚變黑（如腋下、脖子）等警訊，應及早就醫。

風險 脂肪肝

延伸閱讀

彰化醫院腹部超音波檢查 逾7成肝異常脂肪肝若不治易發炎

代謝異常脂肪肝「無藥可用」 醫示警：4位肥胖兒童1人中重度脂肪肝

手搖飲點無糖就健康了？醫提醒「糖分陷阱」：數年後讓你糖尿病、脂肪肝

不菸不酒！60歲男腰痛竟查出6公分肝癌 醫：愛吃「這一味」惹禍

相關新聞

罷免投票日出門帶雨具 氣象署：下周中南部留意短延時豪雨 這天更劇烈

今天罷免投票日，主要受到低壓帶影響，各地天氣不穩定。中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，今天的天氣狀況西半部地區不定...

他13歲竟中度脂肪肝 醫師揭青少年3C警訊 5方面著手

脂肪肝不是大人的專利。根據研究顯示，每天螢幕使用時間超過5小時的青少年，罹患脂肪肝的風險多出兩倍，開業診所醫師王律婷表示...

前「竹節草」併入低氣壓 中南部影響大 北部也不能輕忽

竹節草颱風在台灣以東已經減弱為熱帶性低氣壓，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來這兩三天內...

竹節草颱風將降級熱帶低壓 預期併入大低壓環流 西南風可能影響一整周

輕度颱風竹節草今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方370公里之處，以每小時21轉9公里速度，向北北東進行，即將減弱為熱帶...

中南部大雨特報 吳德榮：季風環流影響雷雨到 下周西南季風易致災

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布9縣市大雨特報，屏東縣已有豪雨發生，今天中南部地區有局部大雨發生的機率，注意...

外籍男意識混亂情緒躁動四肢上束帶 部桃醫：鼠肺蟲寄生腦作祟

35歲外籍男子日前因意識混亂、噁心嘔吐被送至衛福部桃園醫院急診，入院時無法言語溝通，情緒躁動，甚至需以四肢保護性約束照護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。