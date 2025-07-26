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罷免投票日出門帶雨具 氣象署：下周中南部留意短延時豪雨 這天更劇烈

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天罷免投票日，主要受到低壓帶影響，各地天氣不穩定。西半部地區不定時有降雨情形，外出建議攜帶雨具備用。記者黃寅／攝影
今天罷免投票日，主要受到低壓帶影響，各地天氣不穩定。西半部地區不定時有降雨情形，外出建議攜帶雨具備用。記者黃寅／攝影

今天罷免投票日，主要受到低壓帶影響，各地天氣不穩定。中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，今天的天氣狀況西半部地區不定時有降雨情形，外出建議攜帶雨具備用。至於東半部地區，今天大致上多雲，但是要留意可能會有局部午後雷陣雨狀況。

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，中部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。大雨：台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區。

劉沛滕表示，竹節草颱風今天上午8時已經減弱為一般的低氣壓，未來1周台灣主要受到低壓帶雲系影響，各地天氣還是比較不穩定，尤其西半部地區、中南部地區降雨比較明顯一些。

他說，下周二之後，還加上西南風水氣，中南部地區雨勢會更為明顯一些，可能南部地區和中部山區有局部豪雨發生機率。

目前天氣概況，劉沛滕表示，今天上午8時竹節草颱風已經減弱為一般的低氣壓，再加上之前的范斯高颱風減弱的低氣壓，整體來說台灣在一個比較明顯的低壓帶內，所以天氣比較不穩定。今天凌晨到目前為止，都還是受到低壓帶裡面的水氣，中南部地區雨勢比較明顯。

今天整體的降雨趨勢，劉沛滕表示，白天整體降雨沒有像今天凌晨至清晨中南部那麼多，仍要留意各地有降雨機率。中午過後，山區也有午後降雨情形。今晚之後，降雨還是在中南部地區比較明顯一些。

未來降雨趨勢，劉沛滕表示，雖然今天北部降雨有稍微趨緩一些，但是明天、下周一北部地區還是可能會有局部大雨發生狀況。中南部地區則持續都有可能局部大雨，甚至短延時豪雨發生，所以下周一、下周二留意西半部天氣比較不穩定。東半部地區多雲、可能有午後雷陣雨。

劉沛滕表示，特別要提醒，下周二之後，西南風會增強，南部地區和中部山區雨勢可能更明顯一些，可能會有局部的大雨或豪雨出現。未來一整周，南部地區和中部山區天氣比較不穩定，累積雨量可能比較多，要留意降雨的狀況。其他地區包括北部和東半部地區，也可能午後降雨。

年度天文大潮今明兩天仍有比較持續的狀況，劉沛滕表示，所以今天上午東半部地區或南部地區潮位還是比較高，或是有長浪發生的情況。今明兩天東半部沿海地區、綠島蘭嶼，可能還是持續有長浪發生機率。下周一受到低壓帶和西南風慢慢增強影響，基隆北海岸、南部沿海地區、恆春半島，可能有長浪發生機率，所以海邊活動要特別留意。

長浪提醒。圖／中央氣象署提供
長浪提醒。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

豪雨 颱風

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