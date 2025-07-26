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前「竹節草」併入低氣壓 中南部影響大 北部也不能輕忽

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
由於低氣壓的位置就在台灣北方，因此將為台灣帶來較強的西南風，並且夾帶水氣北上，中南部地區容易降雨，也會有較大雨勢出現的機會，北部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
由於低氣壓的位置就在台灣北方，因此將為台灣帶來較強的西南風，並且夾帶水氣北上，中南部地區容易降雨，也會有較大雨勢出現的機會，北部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

竹節草颱風在台灣以東已經減弱為熱帶性低氣壓，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來這兩三天內跟原本范斯高颱風減弱後的低氣壓將會互相合併，成為一個大範圍的低氣壓系統。

吳聖宇說，由於低氣壓的位置就在台灣北方，因此將為台灣帶來較強的西南風，並且夾帶水氣北上，中南部地區容易降雨，也會有較大雨勢出現的機會，北部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，可能要注意一下午後熱對流發展降雨的情況。

後續隨著北方大低壓的形成，吳聖宇表示，它的位置、環流風場的變化都還有可能讓降雨的熱區跟著改變，雖然大致來說在西南風的環境下，中南部受影響較大，但是北部地區也不能太輕忽。

他說，特別是要注意低壓環流西北風以及西南風交會的位置，會不會靠近北台灣，特別是下周一這一天，後續的預報更新仍要持續關心注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

位置 颱風

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