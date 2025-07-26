教師節連假台金航線384班次開搶 7月28日開放訂位

今年教師節連假自9月27日（周六）起至9月29日（周一）共計3天，民航局將9月26日至30日訂為為期5天的航空疏運期，因應台金航線可能出現的人潮高峰，此次台金航線共規劃384架次、提供3萬4080個座位，將於7月28日（周一）上午9時起開放訂位，有訂位需求的民眾，手刀要快。

金門縣政府觀光處表示，此次教師節連假，於尖峰時段9月26日至9月28日台灣出發往金門方向，以及9月28日至9月30日金門出發往台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，俾使有限的空運資源獲得更有效的利用。

另縣府也提醒旅客，於訂位完成日起3日內完成開票（例如7月28日訂票者，應於7月30日前完成開票），以利民航局及航空公司盡早掌握旅客訂位情形並加速清艙作業，據以規劃後續加班機運能。如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票以維自身權益。

提醒民眾務必事先訂妥機位，以免耗費時間於機場候補。另離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒隨時留意最新氣象資訊，以做好行程規劃，並提醒搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件以便順利搭機。

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