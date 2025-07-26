今出門要帶傘 中南部降雨廣泛 北東午後留意熱對流降雨
今天台灣為低壓帶環境，水氣偏多，大氣條件不穩定。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，迎風面的中南部從昨夜至今晨都持續有短暫陣雨，而隨著范斯高颱風自昨天進入北部海面後減弱消散，北部地區的降雨至今天就明顯趨緩了。至於東部地區則位於颱風背風側，整體降雨都不多。
今天中南部為陰或多雲天氣，持續有短暫陣雨或午後雷雨機會，林孝儒表示，降雨相對是較廣泛，可能還是有較大雨勢機會。北部及東部為多雲時陰，時有陽光露臉機會，主要為午後熱對流性降雨，山區或近山鄰近平地有短暫陣雨可能。
目前位於台灣東部海面的竹節草颱風，林孝儒表示，今天就會加速往北方朝日本石垣島至那霸前進，過程中會迅速減弱消散，基本上對台灣已經沒有明顯的影響了。另一遠洋颱風柯羅莎未來也持續朝北方移動，對台灣亦無影響。
林孝儒表示，預測下周整周台灣的大氣環境變化不大，將持續處於低壓帶西南風的環境主導，水氣都還是偏多且大氣條件不太穩定，降雨型態多會是呈現迎風側的中南部易有短暫陣雨外，午後伴隨熱對流發展亦有較大雷雨出現；北部與東部則以午後雷陣雨為主。
雖白天偶有陽光，但林孝儒表示，整體感受仍偏悶熱潮溼，外出活動除注意防曬與補水，建議攜帶雨具備用，留意最新氣象資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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