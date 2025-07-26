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巴西世界盃青年西點大賽 台灣選手李哲瑋勇奪銀牌

中央社／ 聖保羅25日專電

在國際甜點競賽屢獲佳績的台灣選手李哲瑋，今天在巴西聖保羅2025年UIBC世界盃青年西點大賽摘下銀牌，展現台灣在烘焙領域的實力。

2025年UIBC世界盃青年西點大賽（UIBC JuniorWorld Championship of Confectioners）7月21日至25日在巴西聖保羅舉行，由國際烘焙組織UIBC主辦，吸引來自多國的優秀西點師同場競技。

台灣代表隊由青年選手李哲瑋參賽，中臺科技大學助理教授游隆宏擔任領隊教練；李哲瑋憑藉深厚的技術實力與創意發揮，在眾多國際勁旅中脫穎而出，一舉奪下銀牌，展現台灣在西點藝術上的高水準與創新能力。

李哲瑋目前就讀中臺科技大學食品科技系，曾於2024年取得德國IKA奧林匹克廚藝A級競賽甜點拉糖工藝項目金牌，國際賽事經驗豐富。

駐聖保羅經文處處長朱怡靜代表政府到場為代表隊祝賀，李哲瑋在國際比賽優異成績亦獲得總統及副總統賀電肯定。

朱怡靜表示，李哲瑋經過長時間的訓練與無數次模擬演練，這面銀牌是對其努力的最佳肯定，這項榮耀不僅為李哲瑋打開通往國際的大門，也讓世界看見台灣在烘焙藝術領域的實力與潛力。

青年 烘焙 甜點

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