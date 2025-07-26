竹節草颱風將降級熱帶低壓 預期併入大低壓環流 西南風可能影響一整周
輕度颱風竹節草今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方370公里之處，以每小時21轉9公里速度，向北北東進行，即將減弱為熱帶性低氣壓。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，竹節草颱風閃過直接登陸呂宋島，路徑比預期偏北一些，不過環境不利的狀況影響，垂直風切造成它的高低層環流呈現分離，預報模式普遍認為竹節草會在進入台灣以東後持續減弱，最後併入北邊的大低壓環流中。
吳聖宇表示，要注意的是在整個大低壓後續帶來的降雨情況，今明兩天台灣附近風向轉為西南風，中南部地區都要特別注意降雨發生的情況。下周西南風環境可能還要影響一整周，要等到8月上旬高壓才有重新增強西伸影響台灣的機會。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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