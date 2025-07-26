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西半部各地上午溼答答 粉專：午後中南部再加碼雷陣雨
今天罷免投票日，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，建議要投票的民眾帶傘備用，根據氣象署最新預報，雖然雙颱風都已經減弱下去，但台灣上空轉為西南風，水氣持續偏多。因此上午西半部各地仍然有短暫陣雨，午後中南部則加碼，可能有雷陣雨，北部則相對有緩和的機會，東部則難得是雨水相對少的地方。
低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。豪雨：嘉義縣山區。大雨：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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