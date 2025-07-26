未來2周天氣不穩定水氣多 8月上旬前仍可能有熱帶擾動發展

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周台灣處於不穩定環境場內，第1周受颱風外圍環流影響，各地有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機率。第2周西南風增強，迎風面的中南部有機會出現較大雨勢；受降雨影響期間，溫度略降。

另外，氣象署說，8月上旬前西北太平洋仍有熱帶擾動發展的可能，留意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

商品推薦