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雨彈升級豪雨特報 未來1周中南部整日不定時雷雨開轟

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。本報資料照片
低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。本報資料照片

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

豪雨：嘉義縣山區。大雨：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

今天至下周一低壓帶影響，氣象署說，環境轉吹西南風，且北方仍有熱帶性低氣壓殘餘水氣，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周六台灣仍處於大低壓帶中，環境吹西南風，迎風面中南部地區整日不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，而其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

8月2日至4日西南風影響，中南部地區易有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區水氣仍多，天氣亦不穩定。

下周一起南部沿海有長浪發生的機率。明天適逢年度大潮，台南、高雄、屏東、台東、恆春半島及基隆北海岸、宜蘭沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

嘉義 雷雨 豪雨

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