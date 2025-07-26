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中南部大雨特報 吳德榮：季風環流影響雷雨到 下周西南季風易致災
低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布9縣市大雨特報，屏東縣已有豪雨發生，今天中南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。大雨：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周一受季風環流影響，西半部有局部陣雨或雷雨，伴隨較大雨勢，東半部影響較小，偶有局部短暫降雨。今天沿海偶有強陣風，北部25至32度、中部25至33度、南部22至34度、東部23至33度。
他說，下周二至下周五季風環流的西南季風進入台灣附近，大氣不穩定，為中南部多雨型態，有局部陣雨或雷雨，午後影響範圍擴大，其中並有小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，易致災、應注意；背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時天氣悶熱。
至於颱風動態，吳德榮表示，氣象署路徑潛勢預測圖及歐洲模式（ECMWF）系集路徑模擬圖皆顯示，柯羅莎颱風在關島北方海面，持續增強中，主要偏北而行，對台無影響。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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