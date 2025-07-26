聽新聞
0:00 / 0:00

颱風過後鋼棧橋滅頂、山徑如滑梯 玉山瓦拉米步道封閉

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山瓦拉米步道3.5公里處遭沖毀，玉管處人員冒險涉水巡視步道。圖／玉管處提供
玉山瓦拉米步道3.5公里處遭沖毀，玉管處人員冒險涉水巡視步道。圖／玉管處提供

近日因受到薇帕颱風影響，玉山國家公園東部園區目前仍未開放，玉管處晚間指出，風災過後台30線玉長公路0至10公里多處土石滑落淹蓋公路，採單向車輛通行或是採機動管制，請遊客事先了解路況避免敗興而歸。

受連日強降雨影響，玉山國家公園內的瓦拉米步道出現多處災損情形。玉管處派員巡視發現，3.5公里處山徑遭溪水沖刷，岩石濕滑險峻，對行走安全構成威脅；8.1公里處的鋼棧橋更被湍急水流全面淹沒，橋體結構恐遭掏空，已暫停開放通行。

玉管處表示，巡查人員冒雨深入步道檢視損害情況，在3.5公里處發現小溪暴漲，溪水直接沖刷步道邊坡，岩石裸露、地面濕滑，部分段落需攀岩通行，極具危險性。人員背負裝備艱難前行，過程驚險萬分，呼籲遊客切勿自行進入山區。

8.1公里處的鋼棧橋，原為重要通道，卻因暴雨導致水量暴增，整座橋面被水勢淹沒，激流從上方飛瀉而下，幾無立足空間，恐危及行人安全。周邊坡面亦有土石鬆動跡象，須密切觀察是否引發後續崩塌。

玉管處指出，已針對受損路段進行緊急封閉，並將儘速派員檢查橋梁結構與邊坡穩定性，評估是否需補強、改線或汰換設施。提醒民眾近期避免前往瓦拉米步道，以免受困山區或發生危險，並可至官方網站或粉專查詢開放狀況與最新公告。

颱風過境瓦拉米步道受損嚴重，近期山區仍有降雨情形，地質不穩仍有土石崩落可能，請遊客避免安排入山旅遊計畫，相關瓦拉米步道路況及台30線公路路況可事先上網查詢。

玉山瓦拉米步道8.1公里處鋼棧橋因豪雨山洪爆發沖毀。圖／玉管處提供
玉山瓦拉米步道8.1公里處鋼棧橋因豪雨山洪爆發沖毀。圖／玉管處提供

災損 薇帕颱風 玉山國家公園

延伸閱讀

高雄「這座橋」完工通車僅12年 河床土石進逼橋底畫面曝光

竹節草達輕颱上限 專家：比預期偏北 明抵台灣東方海面

薇帕颱風災情慘 受災戶辦公路監理業務可展延至今年底

三颱鼎立！「路徑天女散花」避開台灣 專家提醒：天氣仍不穩

相關新聞

年虧1.9億！國光客運止血 擬停駛14路線

國光客運日前才爆出半年內兩度欠薪，昨又傳公司陷入財務困難，打算先停駛十四條最虧錢的路線。國光客運總經理任季男昨證實疫情以...

兒少對家長施暴 5年增幅逾8成

近年愈來愈多未成年兒童對父母、繼父母、寄養父母或祖父母施暴案件，這些「小小加害人」成年後，常衍生為親密關係暴力加害人。據...

兒少變家暴者 近7成有身心狀況

衛福部委託學者研究，發現子女施暴父母案件，近七成兒少有身心狀況，且注意力不足過動症（ＡＤＨＤ）占比最高。十五歲國中畢業生...

輕急症中心年底試辦…輕症假日赴醫院急診 部分負擔擬漲

健保署近期提出「假日輕急症中心」構想，仿效歐美，另設假日急診中心，服務對象為檢傷分類第四、五級的輕症患者，預計年底試辦。...

查廢棄物流竄 環管署布建智慧圍籬

全台營建廢棄物違法流竄，環境部環境管理署長顏旭明昨表示，已向行政院提出「強化廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」，預計4...

颱風過後鋼棧橋滅頂、山徑如滑梯 玉山瓦拉米步道封閉

近日因受到薇帕颱風影響，玉山國家公園東部園區目前仍未開放，玉管處晚間指出，風災過後台30線玉長公路0至10公里多處土石滑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。