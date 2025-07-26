氣象署發布豪雨特報 屏東縣有局部大雨或豪雨

中央氣象署發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣有局部大雨或豪雨，臺南及高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。今天中部以北地區仍有較大雨勢發生的機率。

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