聽新聞
0:00 / 0:00

8月徵文主題 我最需要的退休力

聯合報／ 本報訊

今年台灣將進入超高齡社會，老後人生需要及早準備，聯合報開啟國民退休準備工程，以財務、健康、社會連結、活躍好學及自在獨立為五大核心能力，您的退休力那一項最強？那一項必須急起直追？與過去相比是進步還是退步？歡迎與我們分享。

「六種動物測驗你的退休力」，今年做了嗎？請掃描下方QRcode，測量你的分數、代表動物或雷達圖，請告訴我們這一年來對退休力的準備與領悟。

作品以500字為度，請附指標分數或雷達圖的截圖，8月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用，恕不退稿，採用文章及照片同時選登健康版及聯合新聞網（udn.com），收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

徵文 退休

延伸閱讀

台灣無人機產業加速起飛 加拿大記者專文分析

陸學者稱「陸未統治台灣」是謬論 陸委會：中共從未統治台灣 不必再辯

一秒認出台灣人！他出國見「1優良習慣」藏不住 空姐點頭：能戴就戴

針對賴總統團結十講！陸官媒刊學者文章 稱「陸未統治過台灣」是謬論

相關新聞

查廢棄物流竄 環管署布建智慧圍籬

全台營建廢棄物違法流竄，環境部環境管理署長顏旭明昨表示，已向行政院提出「強化廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」，預計4...

8月徵文主題 我最需要的退休力

今年台灣將進入超高齡社會，老後人生需要及早準備，聯合報開啟國民退休準備工程，以財務、健康、社會連結、活躍好學及自在獨立為...

健康你我他／智慧手環 幫媽找回家的路

父親過世後，母親搬來和弟弟一起生活，平時各忙各的，家人陪伴的時間不多，常抱怨很寂寞。近來發現母親說話顛三倒四、思維混亂，...

兒少對家長施暴 5年增幅逾8成

近年愈來愈多未成年兒童對父母、繼父母、寄養父母或祖父母施暴案件，這些「小小加害人」成年後，常衍生為親密關係暴力加害人。據...

愛肝達人站／「子見南子，子路不悅！」當孔子遇上性平法

有讀過古書的國人大概都記得論語中這麼一段文詞：「子見南子，子路不悅！」

科普好健康／喚起全民共謀防治失智症的策略

全世界人口老化，罹患失智症急遽上升，目前尚無有效治療藥物。最近得知林芳郁院長罹患失智症5年的消息，除了感佩林靜芸醫師及其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。