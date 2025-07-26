健康你我他／智慧手環 幫媽找回家的路

父親過世後，母親搬來和弟弟一起生活，平時各忙各的，家人陪伴的時間不多，常抱怨很寂寞。近來發現母親說話顛三倒四、思維混亂，時間和空間感混淆，過去的事跟現實交雜在一起，記憶力也衰退，常不記得東西放在哪裡，剛發生的事很快就忘記。

她的記憶像沙漏般一點一滴流失，有次燒開水忘了關火，鍋子都燒熔了，令人擔心。帶她就醫，診斷罹患失智症。失智症初期症狀十分細微、不明顯，患者合併憂鬱、妄想、幻想、認知功能障礙。

去年母親在附近超商走失了，趕緊報警找人，我突然想起她最近常說想回家鄉，趕緊到火車站，果然找到了。這一次走失後，母親變得畏縮，容易恐慌，不敢出門。我們為她戴有定位功能的智慧手環，萬一外出走丟時，可透過手機查看所在的位置，在最短時間內，幫助她找到回家的路，同時申請外籍看護陪伴照顧她。

台灣人口快速老化，失智將會是台灣未來的大問題，預防失智成為高齡化社會非常重要的課題，需要學習更多調適的過程。

《謝謝你留下來陪我》新書熱銷中，各大實體與網路書店皆有販售。

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