愛肝達人站／「子見南子，子路不悅！」當孔子遇上性平法

有讀過古書的國人大概都記得論語中這麼一段文詞：「子見南子，子路不悅！」

南子是春秋時代的大美女，聽聞孔子盛名，因此想盡方法要見孔子。孔子終於跟她見了面，聽說是隔了一個簾子。

這個事情被孔子的學生子路聽到了，就很生氣，跑去質問孔子。

孔子感到很冤枉，於是拿起拐杖對天發了重誓：「如果我孔某人跟她有怎麼樣的話，就天打雷劈好了！」孔子如生在現代，可能要去北檢一趟，能不能全身而退就是另一回事了。

近年來，「性平」兩個字成為顯學，幾乎成了「正義」的代名詞，只要那件事牽涉到性別議題，馬上變成媒體的焦點，全民公審的對象。這就好比幾十年前人人都掛在嘴裡的口號「反攻大陸，解放同胞」一樣，每人都擔有時代的神聖使命。

由生物學眼光來看，上帝造人還真有其邏輯苦心。例如女性要傳宗接代，必須付出極大的代價。因此她必須要像足球賽中球門的守門員一樣，不可隨便讓球進來，不然一失分，就是十個月的懷孕及日後的養育辛苦，不可不慎。

反之，男性是攻擊性的，男性的腦袋裡常會有攻擊的衝動。這種衝動雖然人體有各種調節系統加以節制，但有人先天較鬆，所以性犯罪時有所聞。

話說回來，「窈窕淑女，君子好逑」，造物者這樣的設計，才能讓萬物繼續繁衍下去，生生不息。

現代有蔣夫人，眾人皆知。但沒聽說古代有孔夫人、孟夫人。表示古代的確是男尊女卑的時代。但即使沒有孔夫人之稱，但孔子有七十二代（現在已到七十三代）子孫，這也證明他也是「人性中人」，有盡了傳宗接代的「神聖使命」。

因此，不管如何，以客觀角度觀察萬物，觀察人類，觀察人性，人才會豁達。

同樣的，了解人性，男女性不同之外，有些是男女有共同點的，例如人有控制欲、主導欲，人有占有欲，這些都是不分性別的。當一個人權力太大之時，他的人性特質就很重要了，例如普亭、希特勒就是占有欲太強，因而造成多少生靈塗炭，家破人亡。

總而言之，與其執著於某些性別爭議，不如多學學子路，勇於「路見不平」，將目光轉向真正的社會弱勢族群。同時多一點愛心，不僅關心自己及家人的健康，更能像孔子一樣發揮大愛，讓人人好心肝，人人好健康。

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