科普好健康／喚起全民共謀防治失智症的策略

全世界人口老化，罹患失智症急遽上升，目前尚無有效治療藥物。最近得知林芳郁院長罹患失智症5年的消息，除了感佩林靜芸醫師及其子女用愛悉心陪伴及照顧林院長，我們研究室更用心尋查失智症醫療現況及防治策略的研發，衷心期盼能研發防治失智症的妙方。

研究室研發天然植多酚防癌抑菌保護神經功能已50多年，林芳郁院長於台大醫科3年級暑期進入研究室，中研院院士林仁混指導作天然植多酚的研究。研究室首先臨床試驗證實，薑黃素具有防治癌症及茶多酚減肥的功效；保護神經防治腦神經過度興奮引發神經退化症的茶多酚與明美丁（Memantine）組合藥，則已獲得5個專利具創新進步型的成果。至今僅是臨床前實驗階段，仍需繼續努力。

治療失智症兩款新藥，今年6月間正式在台灣開始施打。圖／本報資料照片

防失智從年輕時期做起

失智症除少數早發型屬遺傳基因，大部分與老化共病如糖尿病、肥胖症、高血壓、心血管症、眼疾、牙周病等相關。阿茲海默症占失智症約80%，類澱粉蛋白結塊是失智症的成因，動物實驗證實，減少腦部Aβ結塊與改善失智症的密切關係。然而，歷經30多年使用Aβ抗體免疫療法治療失智症的臨床試驗宣告失敗。

直至近3年，美國FDA核准兩個治療失智症的Aβ抗體藥物Lecanemab（樂意保）和Donanemab（欣智樂），被認為是失智症治療藥物的里程碑，但仍有兩大須注意事項：治療病患只限於輕度失智症患者；治療期間必須做核磁共振，追蹤可能的副作用如腦水腫及腦出血的發生。

至今全世界已報告成功的臨床試驗結果是治療18個月，降低失智進展為對照組30%，目前仍繼續進行36個月的臨床試驗成果。大部分報告對此臨床試驗的成果認為是成功的，但仍有兩篇論文持相反意見，認為此降低失智進展程度只有30%，在有效邊緣，而且有腦水腫及腦出血副作用的疑慮。

臨床上發現失智症的年輕發病者（小於60歲）是由遺傳基因引發外，其他病患的共病居多。據研究報告，失智症在未發病的20年前，腦神經即開始發生異常，因此，預防失智症的發生必須在年輕時期就注意養生，包括紓壓、運動、營養、多用腦、好眠、減少煩惱等。

預防失智症的發生，必須在年輕時期就注意養生，包括紓壓、運動、營養、多用腦、好眠、減少煩惱等。圖／123RF

護眼與牙有助防治失智

目前失智症的治標策略，是使用乙醯膽鹼分解酶抑制劑，如Donepezil增加乙醯膽鹼含量，促進腦神經功能；而抑制腦神經過度興奮產生自由基增加神經細胞內鈣濃度的傷害，常用藥物是明美丁。我們研究室研發的茶多酚-明美丁的組合藥，已證明具有互相加強藥效緩解小鼠腦神經過度興奮導致失智症的功能，期望再努力能獲得進一步的臨床試驗成功。

腦神經調控情緒、情感、學習及記憶等各種功能，因此，調控精神情緒藥物如Psylocylin對失智病人有良好的效果。天然植多酚如薑黃素、茶多酚、葡萄籽素、蜂膠、洋蔥素、大豆異黃酮等，具有抗氧化、抗糖尿病、減肥、抗癌抑菌、保護神經及緩解失智症等多種功能，值得大家共同努力研發。

許多研究指出，加強防治失智症的策略之一是注重眼睛的保養，最近研究發現視網膜（Retina）構造及功能的變化，與失智症息息相關。使用視網膜光學斷層掃描儀（OCT）檢查出眼球構造變化及眼球組織血管不正常，均可顯示失智症的前兆病因。因此，保護眼睛可間接保護頭腦，應是可信賴的健康長壽法則。

防治牙周病也是防治失智症的重要因素之一，引發牙周病的病菌會進入腦神經分泌脂多醣（Lipopolysaccharide），增加促發炎細胞激素（Proinflammatory cytokines），與產生失智症息息相關，大家務必重視。

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