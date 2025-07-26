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法語音樂劇巨星齊聚 「三面情人」台北開唱

聯合報／ 本報訊
「三面情人」今明兩日盛大開唱！圖／聯合數位文創提供
「三面情人」今明兩日盛大開唱！圖／聯合數位文創提供

法語音樂劇巨星演唱會「LES TROIS 三面情人」今明兩天在台北表演藝術中心大劇院盛大登場。初代「羅密歐與茱麗葉」黃金卡司的達米安‧薩格（初代羅密歐）、希西莉亞‧卡拉（初代茱麗葉）、席瑞爾‧尼可萊（摯友班福留）齊聚一堂，夢幻陣容引爆萬眾矚目。

本次演唱會為三人暌違多年後在台同台演出，演出曲目橫跨經典法語音樂劇與電影金曲，包含「羅密歐與茱麗葉」、「紅磨坊」、「樂來越愛你」等。誠摯邀請所有音樂劇愛好者把握最後機會，共享這場法式浪漫盛宴。

電影 音樂劇 演唱會 樂來越愛你 台北表演藝術中心

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