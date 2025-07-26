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輕急症中心年底試辦…輕症假日赴醫院急診 部分負擔擬漲
健保署近期提出「假日輕急症中心」構想，仿效歐美，另設假日急診中心，服務對象為檢傷分類第四、五級的輕症患者，預計年底試辦。健保署長石崇良昨提出收費輪廓，假日輕急症中心部分負擔推估會低於醫院，略高於診所，輕症若不先至假日輕急症中心，而是先赴醫院急診，部分負擔將高於平常。
據統計，基層診所周六平均開診率約八成，到周日卻僅剩兩成，導致許多有急迫需求的輕症患者，如反覆發燒、嚴重腹瀉、外傷等，假日只能選擇到醫院急診。
石崇良說，醫院的急診患者中，約有兩成為輕症患者，為讓醫院能處理急重症患者，研擬於急診嚴重壅塞的醫院周邊設置「假日輕急症中心」，並調整部分負擔，輕症優先赴假日輕急症中心，其部分負擔會低於醫院急診，但會略高於診所，如果輕症患者於假日，仍執意選擇醫院急診，醫院收取的部分負擔將會提高。不過，詳細的收費與實施地點等，仍待討論。
基層醫療協會理事長林應然說，目前醫學中心急診的部分負擔為七五○元，推估「假日輕急症中心」的部分負擔，得比醫學中心少一半，才有誘因。
醫師公會全聯會理事長周慶明表示，建議先由醫師公會與急診醫學會合作，訓練診所醫師處理急症，加強教育與資源運用；而支付給輪值的基層醫師費用，可參考過年期間補助，透過公務預算補貼開診成本。
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