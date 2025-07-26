兒少變家暴者 近7成有身心狀況

衛福部委託學者研究，發現子女施暴父母案件，近七成兒少有身心狀況，且注意力不足過動症（ＡＤＨＤ）占比最高。十五歲國中畢業生阿華，有輕度智能障礙及ＡＤＨＤ，因父母離異，與母親和家中長輩同住，中學開始出現偷竊、拒學、網路成癮等，後續對家人吼叫、丟擲物品，被通報為家暴加害人。

阿華因對母親與長輩施暴，被通報逾五次，由家防中心處理，其中一次因持刀揮舞，在家人報警之後被送至醫院收治。

高雄市家防中心社工督導吳汶芳表示，家防中心社工至學校討論案情後，協助阿華母親申請通常保護令，並舉辦跨網絡討論會，聯繫警政、社政研擬方案，阿華目前定期回診、穩定用藥，並接受個別心理輔導等資源。

據學者分析數據，兒少施暴父母案件，逾百分之六十七點五的兒少加害人有特殊身心狀況，其中占比最高者為ＡＤＨＤ，占整體的百分之廿二點七，其次為泛自閉症障礙占百分之十七點八、有自殺意念或行為占百分之十六點四、情緒障礙及妥瑞氏症均占百分之四點四。

三總北投分院兒童心智科主治醫師鄒輝穎說，中重度自閉症個案，學齡時期會出現社交互動困難，寒暑假、過年期間，因學校放假、特教資源無法介入協助，是暴力發生高風險時機；亞斯伯格等隱性自閉症病童，至中高年級因為無法應對複雜的人際互動，加上性荷爾蒙分泌，也容易導致暴力發生；ＡＤＨＤ患者的衝動特質，結合特定情境，容易誘發暴力案件，也是ＡＤＨＤ孩童容易成為暴力加害者的可能原因。

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