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兒少對家長施暴 5年增幅逾8成

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部統計，近五年「未成年人傷害直系尊親屬」通報案量從二三五八件增至四二五三件，增幅逾八成。圖／聯合報系資料照片
衛福部統計，近五年「未成年人傷害直系尊親屬」通報案量從二三五八件增至四二五三件，增幅逾八成。圖／聯合報系資料照片

近年愈來愈多未成年兒童對父母、繼父母、寄養父母或祖父母施暴案件，這些「小小加害人」成年後，常衍生為親密關係暴力加害人。據衛福部統計，二○二○至去年，「未成年人傷害直系尊親屬」通報案量從二三五八件增至四二五三件，增幅逾八成，其中有三成是單親母親遭男性兒少施暴的案件。

衛福部保護司長張秀鴛表示，未成年人傷害直系尊親屬的案件，通常是同一位加害人反覆被通報，若依加害人數區分，二○二○年共一七四○位未成年對尊親屬施暴，後續人數一路成長，至去年，全台共有二八九三位未成年對尊親屬施暴，若不及時介入、提供資源，恐衍生成嚴重社會案件。

張秀鴛說，曾有桃園高職生不滿遭母親否定，在畢業前弒母，該兒少從小患有自閉症、過動症，也曾被判定為反社會人格，父母以一般孩子看待、要求，進而引爆衝突。二○一九年台南玉井縱火案，也是典型未成年人傷害直系尊親屬案，衍生社會案件，加害人自幼不服管教，後續因啃老不成，想回宗教道場居住又被拒絕，縱火引發憾事。

台大社工系名譽教授劉淑瓊接受衛福部委託，研究未成年人傷害直系尊親屬案件，分析一九四件通報個案，發現百分之五十二點六案件被害人與加害人為母子關係，且被害人為女性比率達百分之七十六點八，其角色為單親媽媽者多達百分之卅一點四。

劉淑瓊表示，兒少家暴父母案件，也被視為一種性別議題，且多數母親選擇隱忍，常常是「水快淹到鼻子才求助。」

施暴樣態有百分之卅九點一為肢體暴力、百分之卅六點二為精神暴力。劉淑瓊說，兒少對父母施暴原因，近七成與自身的身心症狀，如自閉症、注意力不足過動症有關，研究顯示，有六成以上是「童年逆境」導致，自身曾受暴者占百分之卅三點八、目睹家庭暴力占百分之十四點六。

劉淑瓊說，兒少對父母等施暴的案件成因多元，很多兒少加害人因不知該如何處理自身情緒與感受，反而用暴力呈現，很多時候「暴力是化了妝的求救」，需資源介入。

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