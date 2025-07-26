橘世代／【破解更年期‧醫療篇】更年期來了？抽血還要看症狀

如何判斷身心不適的症狀是不是更年期？

彭女士因為失眠心悸各種身心不適，懷疑自己是更年期至婦產科看診，但抽血檢測後雌激素數值高，醫師初判為非更年期，在諸多科別看診流浪後才確認，真的是更年期的關係！

台灣更年期醫學會監事長賴宗炫指出，女性更年期時，荷爾蒙並非穩定減少，而是上下劇烈變動，如果抽血時剛好遇到雌激素較多的日子，看起來數值就會很漂亮。「抽血不一定準，但是看症狀也是啊，有人根本沒有症狀。」他說明，更年期的個別差異極大，臨床上需要綜合考量年齡、月經狀況、身體症狀，以及醫學檢測結果等等。

當有女性懷疑自己是更年期來看診，賴宗炫會先了解其月經規則，並從病人最在意的症狀進行問診，她可能皮膚乾癢，或是心悸看了心臟科仍未改善，也有人自律神經失調經精神科治療卻不得其果，了解病史後，再做抹片、內診、抽血測雌激素，也確認骨盆腔是否有腫瘤，避免遺漏。

若初判是更年期，在等待抽血結果的那一周，他會先讓病人塗抹低劑量雌激素，觀察是否有改善。若有改善，八成就是更年期，病人回診時的不適感會明顯減少。

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