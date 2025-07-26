橘世代／【破解更年期‧醫療篇】英國納學校教育 推廣更年期假
世界各國都意識到更年期不是特定人的事情，從民間到政府都在推廣了解更年期，並建立友善態度。他們將更年期納入學校教育，並打造更年期友善職場等。
英國二○二○年將更年期納入同儕與性教育和健康教育的課程內容，讓孩童學習更年期相關知識。婦女健全組織發起「更年期職場保證書」，減少女性因為更年期症狀而離開職場。他們當時發現，很多女性因更年期症狀離開職場。
英國特許人事與發展協會二○二三年的調查顯示，英國有六成七女性在工作時受更年期影響、三成五因更年期在工作中更容易出錯、六成八因更年期感到壓力倍增、四成九在和同事或客戶相處時失去耐心。此外，英國爭取女性權益的慈善機構福西特協會二○二二年一份問卷調查顯示，他們發現有四成一的女性表示，曾在職場上看到更年期被同事當成笑話。
更年期職場保證書呼籲資方支持職場上正經歷更年期的員工，鼓勵所有人「大方、正面且尊重地」討論更年期。之後有超過千個職場機構簽署保證書，其中包括英國皇家郵政和英國連鎖超市巨頭特易購。
英國政府也在跟進。倫敦市長沙迪克汗在二○二二年為市政廳員工宣布一項開創性政策，包括更年期假、彈性工時、控溫工作空間、管理層接受相關訓練和可請假看門診。沙迪克汗當時對ＩＴＶ電視台表示：「身為男性和主管，我們要做的是讓大眾大方談論更年期，消除負面標籤。」
隨著愈來愈多人察覺到社會大眾歧視更年期，爭取相關權益的訴訟也大幅增加。英國機構更年期專家二○二二年一份報告指出，過去兩年以來，女性對雇主提出的更年期歧視訴訟案件多了三倍。
英國獨立法定機構平等與人權委員會（ＥＨＲＣ）注意到這趨勢，在去年二月指出，若員工執行日常事務的能力因更年期症狀受到「長期且嚴重」影響，可視同「障礙」，雇主依法有責任調整勞動條件，不可歧視。
不過，女性健康事務專家凱特．謬爾指出，ＥＨＲＣ立意良善，但提供充分醫療服務、導入涵蓋更年期的醫療保險，才是女性最需要的。部分國會議員認為，與其將更年期與「障礙」連結，不如立法確保雇主實施相關職場政策，例如准員工休「更年期假」。
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