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橘世代／【破解更年期‧醫療篇】荷爾蒙補充療法 適合50至59歲

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
賴宗炫醫師指出，荷爾蒙補充療法最好在停經前後開始治療，使用不超過十年。圖／賴宗炫提供
賴宗炫醫師指出，荷爾蒙補充療法最好在停經前後開始治療，使用不超過十年。圖／賴宗炫提供

「補充荷爾蒙，會增加乳癌風險嗎？」不少中年女性受更年期症狀所苦，即便規律運動、體重控制、戒菸、攝取足夠鈣質及維生素Ｄ等非藥物方式仍未改善，提到進一步使用荷爾蒙療法時，卻感到不安。

台灣更年期醫學會監事長、國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫指出，前述狀況下，荷爾蒙補充療法被認為是目前解決更年期障礙最有效方式。他解釋，過去廿年，荷爾蒙補充療法的確存有爭議，起因於當年一個研究指出，補充荷爾蒙會增加乳癌發生率，因此改變了當時婦女爭相補充荷爾蒙來延緩老化、舒緩更年期不適的情況，也引發了長達廿年的正反兩方辯論。

資料重新分析後發現，當初研究分組並未考量「年齡」變數，受試者平均年齡為六十二歲，也就是說，他們停經超過十年才使用荷爾蒙，因而導致後續數據解讀錯誤。

目前全世界對於荷爾蒙補充療法的共識是：最好在五十至五十九歲，停經前後開始治療，使用不超過十年，都可以有效改善荷爾蒙障礙，像改善心悸、熱潮紅、夜間盜汗、失眠、焦慮、憂鬱、情緒不穩定等身心症狀，預防心血管疾病及骨質疏鬆、舒緩生殖泌尿道的不適。

但他強調，若是停經超過十年，或是六十歲以上，則不建議補充荷爾蒙。停經超過十年才開始補充，對心血管疾病不但沒有幫助，還可能增加血栓風險。六十歲以上補充荷爾蒙，乳癌增加率會緩慢上升，七十歲以上則會很快上升。

相較於廿年前，現在的荷爾蒙治療盡量使用天然的荷爾蒙，並且主要以口服、貼布、擦劑為主，較少使用針劑，因為針劑的濃度穩定性可能較差。部分患者若有陰道乾澀問題，使用口服荷爾蒙未改善，也可使用雌激素塞劑。

失眠 老化 戒菸 血栓 更年期 心血管疾病

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