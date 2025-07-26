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橘世代／【破解更年期‧醫療篇】更年期顧健康 醫師教戰

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
更年期攸關人生下半場的健康，醫師建議保持良好生活習慣，擁有愉快心情與緊密人際連結。圖為國健署與台灣更年期健康學會舉辦「樂活更年期 健康不打烊」活動。本報資料照片
更年期攸關人生下半場的健康，醫師建議保持良好生活習慣，擁有愉快心情與緊密人際連結。圖為國健署與台灣更年期健康學會舉辦「樂活更年期 健康不打烊」活動。本報資料照片

更年期不是病，卻攸關人生下半場會不會疾病纏身。當生活因更年期大亂，就醫時的重點是什麼？醫生可以如何幫助我？對更年期正確的認識，有助於更年期的我們從醫療系統得到合適的幫助。

「成年女性身體改變有兩個重要時期——懷孕及更年期。不是每個女性都有懷孕經驗，但只要活得夠久，都會遇到更年期。」台灣更年期醫學會監事長、國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫指出，更年期並不是「月經停了」這麼簡單，除了可能導致熱潮紅、失眠、變胖、泌尿道萎縮等多種惱人的症狀之外，更攸關女性人生下半場的健康，範圍涵蓋骨質疏鬆、失智、心血管疾病癌症等等，影響時間從四十幾歲到生命終了，將近二分之一的人生，但女性對更年期的了解通常不深，堪稱女性「最熟悉的陌生人」。

一半女性 身體會有不適

賴宗炫解釋，台灣女性停經年紀大約五十歲，此階段女性因為卵巢衰退、雌激素減少，身體各器官少了雌激素的滋養，會產生各種不適。根據統計，台灣女性約有一半會有明顯的更年期不適症狀，症狀種類繁多，且因人而異，出現的時間點也不盡相同。有人在停經前數年開始，並持續到停經後幾年，也有女性沒有任何不舒服就直接停經，少部分女性是停經後才出現延遲性的更年期症狀。

早中晚期 症狀都不一樣

更年期早期症狀通常與血管舒縮和情緒變化有關，包括熱潮紅、夜間盜汗、睡眠障礙、情緒不穩定、記憶力變差、頭痛、心悸等；到了中期則與生殖泌尿道系統的萎縮有關，像是陰道乾澀、缺乏性欲、泌尿道萎縮、頻尿、漏尿、尿路感染等；晚期看似身心變動較穩定了，但是心血管疾病、骨質疏鬆、失智、婦科癌症等風險都會在這個時期陡升。

保持愉快 要有人際連結

更年期是一個自然過程，不是疾病，賴宗炫引用國民健康署的指引，建議女性建立良好的生活習慣——作息正常、均衡飲食、充足睡眠、規律運動，並擁有愉快心情、緊密人際連結，多數人都能順利度過更年期的不適。但他也提醒，無論有無明顯症狀，女性的身體都在劇烈變動中，這個階段的女性更需要定期健康檢查，包括乳房篩檢、抹片檢查、婦科超音波檢查和骨密度檢測，也要留意心血管風險，以監測整體健康狀況並預防相關疾病。

癌症 懷孕 頭痛 失眠 頻尿 更年期 骨質疏鬆 健康檢查 心血管疾病

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