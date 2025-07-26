立榮航空買19架新機 提高靈活調度

立榮航空昨與法國Avions de Transport Regional（簡稱ＡＴＲ）飛機製造公司，簽約購買十九架ＡＴＲ七二─六○○全新客機，本次交易金額達四點三七億美元，額外保留三架航機採購選擇權。

立榮航空董事長林志忠表示，新機預計自二○二七年交付，二○三二年全數引進，屆時機隊將會達十九架，比現今機隊多出五架，除了回應鄉親有高密度班機的期望，未來若遇天候不良或各縣市有大型活動時，也可提高機隊靈活調度。

林志忠表示，立榮在國內航線的市占率近六成，除了商務及觀光旅客外，更是離島鄉親回家探親及就醫的重要運輸工具，為維持機隊年輕化與航機的高派遣率，提升整體營運效益及市場競爭力，待新購飛機加入營運，未來將不定期推出促銷活動回饋。

林志忠說，現行國內線機型偏小，配餐等硬體服務有局限，因此目前仍以國內航線為主力，且國內線票價已多年未調整，與實際營運成本漲幅脫節，希望盡快能漲票價。

航空界人士指出，目前國內離島航線有政府補貼，票價有天花板限制，但疫情後人員、物料等成本都漲價，不難理解立榮會希望國內線機票調漲的想法。不過若機票調漲，離島補貼款就應該要降，回歸自由市場競爭。民航局則說，持續蒐集資料了解中。

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