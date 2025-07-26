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年虧1.9億！國光客運止血 擬停駛14路線

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
國光客運總經理任季男昨天證實，考慮財務壓力，擬停駛十四條虧錢路線。記者許正宏／攝影
國光客運總經理任季男昨天證實，考慮財務壓力，擬停駛十四條虧錢路線。記者許正宏／攝影

國光客運日前才爆出半年內兩度欠薪，昨又傳公司陷入財務困難，打算先停駛十四條最虧錢的路線。國光客運總經理任季男昨證實疫情以來，累積向銀行貸款約卅億元，因疫後客源未回流，盼停駛高虧損路線，好平衡資金運用。

國光客運前身是台灣汽車客運，曾是台灣唯一的長途公路客運經營者，隨長途客運市場開放民營，台汽客運獨霸地位因營運效率不彰、人事成本高、服務品質落差等問題逐漸式微，導致連年虧損。

任季男說，公司自疫情以來向銀行貸款約卅億元，扣掉還款，餘額約廿多億元，每月資金支出壓力約一點四億元，目前營收接近打平。

公路局統計，二○一九年國道客運有一八四條路線，但到了今年五月，僅剩一五七條。搭乘人次也從每月近七百萬人次，下滑四百多萬人次，收入也從每月平均八億多元，銳減到僅剩四、五億元。

國光客運目前有六十二條路線。任季男表示，最嚴重虧損來自十四條公路與國道客運路線，每年共虧損約一點九億元，部分班次載客率極低，有時單趟不到五人，已與主管機關開會協調兩次，雙方共識是優先處理這十四條路線，包括停駛、整併或改由其他業者代駛。預計最快八、九月停駛，將視主管機關與地方政府配合情況決定。

任季男說，這十四條路線有二條僅由國光客運營運，其餘是屏東的一般公路客運路線，已協調在地業者接手，對乘客衝擊不大。對於先前傳出國光拖欠薪資一事，任季男說，若補貼不及時撥付，資金壓力將迅速累積，長期以來都是「先營運、後報帳、再請款」，造成資金空窗期，所幸公路局今年起改為每二個月預撥一次款項，減輕業者壓力，也希望地方政府調整目前一年兩期的補貼方式，否則企業需自籌或向銀行借款因應資金缺口。

統聯客運總經理許凱翔說，該公司還經營市區公車，獲得縣市政府的虧損補貼，有助平衡財務，甚至彌補部分國道客運的舉債壓力，相較之下，國道客運沒有類似的虧損補貼機制，使國光客運營運壓力更沉重。

公路局表示，將優先整併國光高雄、墾丁六條路線，其餘八條中長途南部路線，將以維持原有運輸服務為前提，進一步與國光討論路線及處理方式。

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