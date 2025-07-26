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永裕興18號家屬重燃希望 盼政府查明求救瓶中信真偽

聯合報／ 記者李承穎戴永華王燕華／宜蘭報導

宜蘭南方澳永裕興十八號漁船船員失聯四年多，昨傳出在愛爾蘭海岸發現求救「瓶中信」，信中稱有人漂到無人島，李姓船長家屬五味雜陳，盼查明真偽，也納悶「為什麼求救信不是寫中文」。

當年船隻疑遭遇爆發性氣旋，三天後美國偵察機空拍發現嚴重受損的漁船，李姓船長與九名印尼船員卻人間蒸發。此後李姓船長的妻子幾乎每天以淚洗面，今年還在個人的LINE首頁留下「四年了你好嗎」？思念之情溢於言表。如今因求救「瓶中信」出現，家屬心情五味雜陳。

家屬認為，如果能夠查到有人生還當然是好事，但求救信是用印尼文書寫，他們心情更沉重，因為如果李姓船長求救，寫的應該是中文，很擔心好消息之後是壞消息。

蘇澳區漁會總幹事陳春生轉述，李姓船長失蹤四年多音訊杳然，家人原本不抱希望，如今因瓶中信又燃起一絲希望，家屬擔心網路消息難辨真假，希望政府協助查證，並確認船員們是否還在島上。

宜蘭縣延繩漁業協會前常務理事洪信和說，海上狂風暴雨，原本船上放的「碰墊」被丟到海面，而且碰墊另一端繫在船邊，顯示有人要藉由碰墊浮具逃生。當時美軍搜救曾空拍，放大隱約能看見船上有兩個人影，船頭「傘錨索」遇風浪被拉起之後收起放在船頭，「如果不是當下有人在船上活動，怎麼會有剛收起來的傘錨索？」

李姓船長究竟還在不在？洪信和表示，駕駛艙左側損毀嚴重、船長室玻璃全毀、艙門向外開啟，有人認為船長當下應該就被海浪捲走，所以才有人放下碰墊或救生艇想逃。救生艇根本禁不起大風浪，不能漂很久，中途島附近又沒什麼小島，船員之所以「錯誤逃生」，「很可能船上已經沒有指揮了」。

LINE 中文 蘇澳 美軍 空拍 南方澳 愛爾蘭 瓶中信

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