查廢棄物流竄 環管署布建智慧圍籬

全台營建廢棄物違法流竄，環境部環境管理署長顏旭明昨表示，已向行政院提出「強化廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」，預計4年投入23.5億元，全台布建2200處e-Tag及車牌辨識點，整合AI辨識與GPS監控，建構全國「智慧圍籬」網路，揪出違法亂倒事廢的行徑。

包含營建廢棄物在內的事業廢棄物遭違法亂倒事件頻傳，廖姓、陳姓及吳姓男子於2019年底非法傾倒廢棄物在國道3號東山服務區旁的國有山坡地，被台南環檢警查獲，3人依非法清理廢棄物罪分處1年8月至1年2月不等徒刑，高速公路局清查後，向3人求償1340公噸廢棄物清理費逾1868萬餘元，台南地院判賠1854萬餘元。

高公局南區養護工程分局管理該國有山坡地，委託中環公司檢測土地廢棄物數量及預估清理費，發現有害事業廢棄物約10公噸、一般事業廢棄物約1332公噸，包含檢測費用148萬9110元在內，預估清理費高達1868萬6430元，向吳等3人提告求償。

去年也破獲台南地區有不肖業者，以塑膠原料名義非法輸出廢塑膠混合物至馬來西亞，遭台中關關務人員查獲，業者以乾淨物料掩護廢棄物置於貨櫃後段，共攔截56個貨櫃，查獲近千段廢棄物；台中地檢署昨將連姓、林姓嫌犯等6人，依違反廢清法起訴。

檢察官陳祥薇指出，這是新型態集團的犯罪模式，嫌犯供稱前年起持續將廢塑膠破碎後夾帶闖關，連嫌經營合法再生應用材料公司，與開設人頭公司的林嫌合作，計畫出口給處理廢棄破碎塑膠為再生燃料的大馬業者，但流向不明、疑點重重，目前台中關尚擱置168個貨櫃，業者台南倉庫與連嫌的公司尚有約3千噸違法廢棄物。

環管署表示，運用科技可遠端執法，即時處理汙染行為，避免汙染擴大，將於汙染熱點關鍵位置架設遠端監控設備，形成「天羅地網」，以掌握空汙、水及廢棄物的汙染行徑。環管署也與台中地檢署、台中市環保局、法務部調查局台中市調處等11個機關合作組成台中國土保育團隊，建立查緝平台打擊環保犯罪，近3年累計查扣犯罪不法所得近8億元。

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