醫病之間／感染隱球菌 誤判肺癌枉化療3年

肺結節並非都是罹癌，68歲蔡姓男子肺部多個結節，被診斷為肺癌接受化療長達3年卻無改善，因未出現典型咳嗽、喘等症狀，轉診台中榮總檢查，才發現是感染罕見黴菌「隱球菌」，經正確藥物治療後，病情明顯改善，擺脫癌症夢魘。

蔡男從事畜牧業多年，曾養過鴿子。他表示，他化療3年仍無改善，加上不咳也不喘，為消除疑慮，轉至台中榮總分枝桿菌中心重新檢查，確診為「隱球菌感染」，經抗真菌藥物治療，恢復良好。

台中榮總胸腔部呼吸感染免疫科醫師歐偉凡說，隱球菌常見於鳥類糞便與土壤中，免疫力低下者如糖尿病或肝功能不佳者較容易感染，在免疫正常者中感染較少見，透過正確診斷與治療，可完全康復。

台中榮總2019年成立全台首座分枝桿菌中心，近四年診治逾500例疑似結核病人，其中15%實為非結核分枝桿菌、真菌等感染，成功避免誤診、誤治情形。中心具備菌種鑑定、藥物敏感性測試能力，並透過跨科團隊合作，提升病例診斷精準度。

歐偉凡說明，肺結節診斷極其複雜、困難。結核和非結核分枝桿菌的表現像肺癌，一時間也很難區分。當治療非常不如預期，進一步檢查格外重要。

65歲孫姓婦人原診斷為肺結核服藥5個月，病灶不減反增，轉至該中心後確診為「非結核分枝桿菌」感染，經正確治療後擺脫傳染病疑慮。

醫師提醒，約半數成年人會在健檢中發現肺部陰影或結節，絕大多數為良性病灶，建議依醫囑定期追蹤，勿過度恐慌，也勿忽視異常變化。

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