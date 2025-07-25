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美歐貿易協議不妙？川普一句話澆冷水 再點名「這國家」也難談攏

今彩539第114180期 頭獎4注中獎

中央社／ 台北25日電

今彩539第114180期開獎，中獎號碼26、30、10、07、05；派彩結果，頭獎4注中獎，各得獎金新台幣600萬元。

貳獎421注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼588，壹獎118注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼3301，壹獎6注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣 今彩539

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