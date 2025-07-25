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美歐貿易協議不妙？川普一句話澆冷水 再點名「這國家」也難談攏

大樂透頭獎連16槓 下期獎金上看5.9億元

中央社／ 台北25日電
大樂透頭獎連16槓，下期獎金將上看5.9億元。聯合報資料照片
大樂透頭獎連16槓，下期獎金將上看5.9億元。聯合報資料照片

大樂透第114073期今晚開獎。中獎號碼為35、04、02、23、41、47，特別號06；派彩結果，頭獎槓龜，連16槓，下期（29日）預估銷售新台幣2.3至2.5億元，頭獎累積金額上看5.9億元，為近5年最高頭獎總獎金。

貳獎3注中獎，各得獎金129萬9462元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

台彩 新台幣

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