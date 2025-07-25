樂齡課程新體驗！「祖孫共學」阿公阿嬤超尬意！

暑假，不少孫子會回到祖父母家中，這段難得的相處時間，成為培養祖孫情誼的美好回憶！台北仁濟院特別舉辦「暑期祖孫班」，規劃一系列互動式課程，如「趣味競技疊杯」與「永續療癒手作」，讓祖孫能在歡笑中一起學習、完成作品，創造難忘的共同回憶。

跨世代共學設計，讓祖孫一起參與活動，更在互動中建立深厚的情感連結，孫子從阿公阿嬤身上學習生活智慧，長輩也在陪伴和參與課程中重新找回活力與成就感，不僅拉近彼此距離，更促進了世代理解與連結。

今年度第一期課程廣受好評，長輩們開心回饋：「這不只是來上課，是我每週最快樂的時光！」也透過口耳相傳建立起好口碑，有些熱門課程一開放報名便迅速額滿，甚至吸引不少夫妻檔與親友一起參加，讓學習的樂趣延續，也讓熟齡生活更多彩多姿！

仁濟院社服室承辦表示：「每一次的課程規劃，對我們來說都是一項挑戰，希望透過用心設計的課程，讓長輩們在持續學習中，不僅維持身體的活力，更能在心靈層次上獲得深層的自我認識與成長」。

為延續這股熱情與學習動能，課程內容將更加多元，隨著國人平均壽命逐年延長，台灣也正逐步邁入超高齡社會，台北仁濟院推動「樂齡身心活化課程」，專為60歲以上族群量身打造，倡導活躍老化的理念，課程內容結合體能促進、多元學習與生命探索，幫助長輩培養及健全自我的身心靈，學習新知不落伍，讓長輩們的人生下半場更加充實、充滿自信。

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