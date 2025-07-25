北市山區及高屏防豪雨 桃園以北、台南局部大雨

中央氣象署晚間發布豪雨特報，受低壓帶影響，易有短延時強降雨，今晚至明日台北市山區及高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，桃園以北及台南地區有局部大雨發生的機率。

氣象署提醒，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

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