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因應周六返鄉人潮 高鐵26日加開南下2班、北上1班疏運
台灣高鐵公司經觀察25日下午起，車站逐漸湧現購票搭車人潮，除原已增開2班南下列車外，晚間18:26再加開一班台北發車之南下全車自由座列車，商務車廂除外，以加強服務旅客。
此外，為因應旅客需求，台灣高鐵公司26日已加開南下2班與北上1班列車以疏運旅客，同時亦將隨時監控車站人潮狀況，必要時將規劃全車自由座之臨時加班車，歡迎旅客搭乘。
台灣高鐵指出，考量本周末搭車人潮較多，建議旅客提早到站準備搭車；到站後，可透過站內旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導，依序乘車。列車抵達時請先下後上，車門玄關處應保持下車動線順暢，敬請旅客發揮公德心與同理心，乘車時相互體諒禮讓。
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