統一發票開獎 幸運兒小7花20元買飲料就中千萬

統一發票開獎，統一超7-ELEVEN本期共開出4張千萬特別獎、1張2百萬特獎、4張雲端發票專屬獎1百萬，共有9名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花20元就中1000萬元，200萬特獎幸運兒則只花75元。

統一超表示，本期4位千萬大獎幸運兒，一人在新北市板橋區的英海門市花53元購買零食；一人在桃園市龍潭區同華門市花65元購買飯糰、霜淇淋；一人在新北市永和區北福門市花20元購買統一麥香紅茶、統一麥香奶茶；一人在新竹市東區的青草湖門市花100元購買飲料、CITY CAFE。

統一超表示，還有1位獲得2百萬特獎，獲獎者在新北市新店區的7-ELEVEN新矽谷門市花75元購買泡麵。

統一超表示，有使用OPENPOINT會員載具或到7-ELEVEN門市消費的消費者趕緊對獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領獎金，並存入指定支付工具最高再享10%回饋。

統一超也提醒，2025年3-4月期尚有14.8萬張、總計超過5500萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的民眾，在2025年9月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5-10%回饋。

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