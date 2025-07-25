台日韓專家齊聚...Bio-Asia阿茲海默症國際論壇 討論失智篩檢與診斷

「阿茲海默症國際論壇」今天於亞洲生技大展舉行，由財團法人台灣醫界聯盟基金會主辦、衛福部指導，包括台、日、韓產官學界專家，共同探討阿茲海默症的早期診斷、創新治療與國家政策趨勢，並介紹新一代診斷技術與療法的最新進展。

衛福部次長呂建德表示，台灣2024年65歲以上失智症盛行率已達8%，超高齡社會來臨，未來更可能面對「輕度失智照顧重度失智」的挑戰，為社會、家庭、個人帶來沉重負擔，台灣是亞洲第二、全球第十三個建立國家級失智症計畫的國家，政府已經注意到早期篩檢重要性，將導入過往C肝防治經驗，找出未被診斷、需要接受治療的患者。

衛福部長照司副司長吳希文指出，根據「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，國已將失智症視為公共衛生優先挑戰，將聚焦以社區和家庭為中心，提升篩檢、促進照顧者能力與民眾認知，以達成2025年「777」目標，即70%診斷與照顧率、70%家庭照顧者獲支持、7%民眾具正確認知。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉強調，失智症是台灣社會的挑戰，預估2041年，每10位長者中就有1人罹患失智症，目前每年照護成本已突破3400億元新台幣，急需更有效率的早期診斷治療的策略與藥物。

台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆教授指出，阿茲海默症鄧全球失智症逾半數，約占國內失智症比率57%；透過正子攝影（PET）技術，了解關鍵指標如Tau蛋白或Amyloid beta蛋白沉積模式，辨識病理變化，將能為早期診斷與治療提供契機。

新旭生醫（APN LifeSciences）創辦人張明奎指出，目前診斷技術的發展正在為治療失智症帶來曙光，如Tau蛋白沉積模式預計未來可協助診斷進行性核上性麻痺（PSP）與阿茲海默症，未來方向在結合AI、基因組學、生物標記等，提供客製化精準醫療。未來透過輕量化、便攜、可在各種環境中使用的檢測技術，將有助於基層、偏鄉的失智症早篩。

安立璽榮生醫（Elixiron Immunotherapeutic）執行長陳泓愷指出，該公司研發中的「Enrupatinib（EI-1071）」，針對小膠質細胞的CSF1R抑制劑，可減少神經損傷，減少Amyloid beta蛋白對患者的負荷，目前已進入臨床二期。日本衛采製藥（Eisai）的Dr. Yukio Ishikawa介紹新藥lecanemab，是全球首個正式核准可減緩認知退化的療法。

日本量子科學技術研究開發機構（QST）的Dr. Makoto Higuchi和Dr. Taiga Yamaya介紹Tau蛋白與α-synuclein PET影像探針、以及頭戴式腦部PET掃描儀的研發情形；韓國Illimis Therapeutics的Dr. Sanghoon Park則分享該公司GAIA平台，可溫和地清除類澱粉蛋白，並降低傳統抗體療法的常見副作用。 台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉強調，失智症是台灣社會的挑戰，預估2041年，每10位長者中就有1人罹患失智症，目前每年照護成本已突破3400億元新台幣，急需更有效率的早期診斷治療的策略與藥物。圖／台灣醫界聯盟提供

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