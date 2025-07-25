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下周討論設假日輕急症中心 醫師公會籲協助診所強化醫師急症訓練

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署近日拋出設置「假日輕急症中心」，醫師公會全聯會認為不符合我國醫療現況。本報資料照片
健保署近日拋出設置「假日輕急症中心」，醫師公會全聯會認為不符合我國醫療現況。本報資料照片

健保署近日拋出「假日輕急症中心」，醫師公會全聯會理事長周慶明指出，該政策發布前並沒有與醫師公會全聯會討論，全聯會預計下周將與健保署再度溝通。他表示，我國與美、日國情不同，我國診所假日開診量高，並不需要「假日輕急症中心」，當務之急應該是與急診醫學會合作，訓練診所醫師提升急診照顧能力。

健保署預計年底推出「假日輕急症中心」，在急診壅塞醫院附近設置，讓輕症患者前往就醫，減少急診壓力，避免民眾久候，也保留急診量能給中重症患者。

根據新北市醫師公會調查，診所醫師88%經過醫學中心訓練，加上經由區域醫院訓練者合計達99%，診所醫師並沒有比醫院醫師遜色，更有超過五分之一的醫師是講師級（包含教授級）。周慶明說，診所醫師專業實力絕對不遜於醫院，根據調查，民眾滿意度高達96%，民眾對診所醫師應該要有信心。

目前假日診所開診率約20%，周慶明說，實際數字可能被「低估」，建議針對急性相關科別診所進行統計，例如耳鼻喉科、家醫科、小兒科、外科、心臟科等診所，排除皮膚科、精神科、復健科等科別，如此計算，診所假日開診率應更高。

周慶明表示，比起推動「假日輕急症中心」，應由醫師公會與急診醫學會合作，訓練診所醫師提升急症照顧能力，例如在耳鼻喉科醫師加強急診需要的外傷處理，透過教育訓練讓基層醫師照顧急性病人，民眾也可就近就醫，分擔急診輕症患者。

周慶明強調，解決輕症患者前往急診，應善用現有資源，例如今年過年期間醫師診察費、藥事服務費加計三成等方是，透公務預算補貼診所假日開診，並非讓患者捨近求遠去「假日輕急症中心」。

醫師 診所 急診醫學會

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