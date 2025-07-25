投影機創造「固體光」 藝術家麥考爾個展登台

運用辦公室常見投影機，紐約藝術家安東尼．麥考爾創造出介於電影與雕塑的「固體光」，讓人與光沒有距離，其首檔在台個展明天起展出，他邀觀眾參與互動，以完成作品。

富邦美術館今天舉行「安東尼．麥考爾：在光中遇見你」展覽開幕記者會，副館長林羽婕表示，麥考爾（Anthony McCall）作品跨界又特別，橫跨科技與心靈面向；日前為展覽培訓志工，志工看完作品後，形容他的作品「難以言喻」。觀眾將會在黑暗展間中看見固體光，並由觀眾親身與作品互動，才是完整的作品。

麥考爾今年79歲，因不慎跌倒而無法訪台，他特別錄製影片說明展覽是以時間脈絡性鋪陳，年輕時他從事行為藝術，為讓作品留存，便請朋友錄製影片；但發現成果與自己的創作不盡相同，思考如何讓影片本身就是1場表演，1年後醞釀成作品「描述圓錐的線」（Line Describing a Cone）。

「描述圓錐的線」此次在麥考爾個展中展出，投影機投射光影下，點點光源逐漸成為1個圓圈。麥考爾表示，這乍看無聊，但當觀眾面向投影機，會看見空間浮現立體錐形光束，形成1種體積感，這也成為發展「固體光」系列作品的起點。

麥考爾「固體光」系列作中，又分橫向與垂直投影。橫向「固體光」讓人可親身走進作品中，感受移動的光線；而垂直「固體光」在視覺上別具效果，像是此次展出「天光」（Sky Light）模型，自上而下的光束，搭配雷聲與雨聲，如將小小的天空裝進展間。

麥考爾表示，他喜歡將作品視為介於電影與雕塑之間的存在，觀眾的積極參與，則是引導自身穿梭於這些空間與觀看選擇之間的關鍵。對於初次接觸其作品的觀眾，他建議可以面向投影機仔細觀看，搭配煙霧效果，可以在空氣中看見三維的光形結構，會意識到自己正在看雕塑般的光之物件。

「安東尼．麥考爾：在光中遇見你」展覽將於7月26日至11月30日展出，地點在富邦美術館。

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