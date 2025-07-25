RSV單株抗體擴大給付 早產兒家長最多省6萬元

呼吸道融合病毒（RSV）對早產兒是嚴重威脅，健保署6月起擴大RSV單株抗體給付範圍至「未滿36週」，估每年8600名早產兒受惠，健保年支出約4到5億元，家長最多省6萬元。

根據衛生福利部國民健康署2023年統計，台灣早產兒（＜37週） 發生率為10.88%，相當於每10名新生兒就有1名早產兒。

衛福部中央健康保險署署長石崇良今天在衛教記者會中指出，台灣每年約有20萬人因感染住院，其中10歲以下就占了一半，其次為80至89歲、約5萬多人，凸顯新生兒的脆弱，其中早產兒風險又更高。

預防勝於治療，石崇良指出，健保原本僅給付未滿33週早產兒，每月施打1劑RSV單株抗體，健保給付6劑；今年6月1日起，進一步擴大至未滿36週（滿35週加6天）早產兒，也可以每個月施打1劑，健保給付3劑。

石崇良說，33週到未滿36週約4393人，33週以前4240人，預估每年約8600名早產兒受惠，每針單價約新台幣1萬元，最多給付6針，家長最多可省6萬元，健保藥費支出約4至5億元，但只要能讓孩子順利長大，「這幾億是值得的」。

台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳表示，2023年國內RSV確診人數是2022年的1.7倍、2021年的4.3倍，早產兒感染後的重症與住院機率，皆高於足月兒；此次擴大給付，讓台灣政策接軌日本與韓國。

該醫學會常務理事彭純芝提醒，符合健保給付條件的早產兒寶寶，若仍在1歲以內，應盡速回院接種RSV單株抗體；透過RSV單株抗體的按月接種時程，同時追蹤寶寶生長狀況，守護早產兒健康長大。

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