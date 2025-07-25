熱帶低壓外圍環流影響 北市山區、高屏留意豪雨

受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，中央氣象署今天晚間持續發布豪雨特報，台北市山區及高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨。

氣象署表示，熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市山區及高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨；北部、台南地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率。

氣象署提醒，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

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