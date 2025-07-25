助友邦強化心理健康服務體系 北榮展現醫療軟實力

台北榮總與國合會攜手推動「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」，獲友邦總理暨衛生部部長德魯高度讚賞，展現台灣醫療援助軟實力。

台北榮民總醫院與國際合作發展基金會（TaiwanICDF）攜手推動「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」，近日圓滿完成首次實地視察與合作交流任務，獲得該國總理暨衛生部部長德魯（Terrance Drew）高度讚賞，雙方並達成深化後續合作共識，為台灣醫療外交再添佳績。

台北榮總今天透過新聞稿說明，去年7月駐克國大使林昭宏與德魯正式簽署3年合作計畫，涵蓋政策協助、臨床培訓、社區推廣與在地人才培育等合作。今年2月該國衛生部2名次長來台參訪，4月至5月則有3名種子學員前來受訓。

北榮指出，7月13日至19日，由台北榮總精神醫學部主治醫師鄭智銘與鄭佳洵率領代表團隊，赴友邦訪查及執行多項任務，包括拜會衛生部、參訪醫療與社區機構、主持去污名化工作坊、指導臨床訓練班及參與軍方健康篩檢等。

針對當地醫療現況與挑戰，代表團提出成立慢性病房、推動遠距精神會診、建立個案管理制度與重大傷病補助制度等具體政策建議，獲得友邦高度重視。

其中，在尼維斯島舉行的去污名化教育工作坊，以臨床實例分享心理疾病的可治性與誤解危害，並強化正向觀念，獲得當地與會專業人員熱烈迴響。友邦媒體與衛生部官員高度肯定台灣醫師專業表現與務實貢獻，並表示「台灣不僅是知識的提供者，更是真正理解並尊重我們文化與需求的合作夥伴。」

北榮指出，7月18日於衛生部舉行的任務總結會議上，台灣代表團提出完整評估與可行建議，獲得高度評價。友邦衛生部官員指出，台灣的參與，對當地心理健康體系的建構具有關鍵作用，並對未來深化合作充滿期待。

雙方會中同意進一步擴展遠距教育與種子師資制度，確保在地人才養成與制度永續。北榮表示，雙方未來將持續深化心理健康領域的合作，並以此為基礎擴展更多以人為本的醫療援助，實現國際共榮與健康平權的目標。

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