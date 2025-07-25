不節食、不運動 小紅書激推「快樂減肥法」：2個月瘦9公斤
減重一定得節食、累死在健身房嗎？小紅書一名用戶分享自身經驗，強調靠「養成好習慣」也能有效瘦身。她未特別運動或控制飲食，2個月內體重從50公斤降至41公斤，變化顯著，連身邊朋友都驚呼：「到底怎麼瘦的？」
她歸納出5個「快樂減肥習慣」，透過日常微調生活步調與身體感受，達到穩定減重、不易復胖的效果。
一、細嚼慢嚥，讓飽足感慢慢上來
不限制飲食種類與份量，只堅持「一口咀嚼20下」，讓大腦有時間接收飽足訊號。進食速度放慢，不但有助消化、減少脹氣，也避免在無意間吃過量，聚餐時邊吃邊聊天，反而更能享受食物。
二、養成規律排便習慣
「順暢上廁所」被她視為減重關鍵。她每天早上空腹喝溫水，搭配固定如廁時間，讓腸道保持運作。她表示，代謝變好後，不只體重下滑，連膚況也變得更穩定。
三、不熬夜，維持代謝節奏
每天11點前就寢，避免夜間暴食與生理時鐘失調。她強調，充足睡眠能讓人隔天精神飽滿、食慾穩定，間接幫助減重。
四、餓了才吃、吃飽就停
不計算熱量，也不照三餐硬性進食，而是根據身體飢餓感決定進食時機。她認為「順應身體」比過度控制更重要，也能減少報復性進食。
五、做家事也能累積活動量
沒有從事固定運動，僅透過日常做家事增加身體活動量，如掃地、擦窗、搬物等。她表示，「不知不覺就會流汗，身體也慢慢瘦下來。」
不過，衛福部國民健康署也提醒，理想減重應以每週減輕0.5 公斤為目標，建議成人每天攝取熱量女性為1200～1500大卡、男性則在1500～1800大卡以上，避免過度節食引發營養不良或代謝下降。若以過快速度瘦身，反而會增加復胖與身體負擔的風險。
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