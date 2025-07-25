雙颱可能帶來雨量 農民憂再災損就沒現金救助

丹娜絲颱風豪雨後復耕蔬菜的根系尚未穩固，氣象預報范斯高、竹節草雙颱形成，范斯高雖減弱為熱帶低氣壓，但竹節草路徑偏北離台更近，因農業天然災害現金救助一年一項次僅補助一次，讓農民頗擔心接下來颱風若損壞菜苗，將求償無門。

半個月前彰化縣放丹娜絲颱風假，當天天氣不錯，翌日（7月8日）上午雷雨胞集中彰化縣上空，數千公頃農田遭豪雨淹沒，農損約2億6千萬元。積水退去迄今半個月，農民陸續復耕蔬菜、二期作插秧，現在農地大多是菜苗、秧苗。

農民施有銘今表示，淹水退去後須等土壤不過度潮濕才能種植作物，田地乾燥可種植的，已種菜苗和秧苗的根系尚未穩固，無法抵擋強風豪雨，有些田地到現在仍太濕不適合種植要繼續曝露，預計距離丹娜絲颱風尾之後下雨結束日，約20天耕種空窗期，如果再來颱風下雨，延長農民無處可復耕的空窗期，將影響正常供應蔬菜。

溪湖鎮果菜市場公司日平均交易量120噸至160噸，丹娜絲過後，跌破百噸，最低不到30噸，最近3天到貨量為76.8噸、46.8噸、54噸，總均價每公斤分別31.4元、34.8元、28元。各類蔬菜除了韭菜花，風颱期間攀升每公斤均價100元唯有芹菜，青蔥97.5元，小黃瓜82.7元，絲瓜62.1元，若看上價青蔥、小黃瓜都破百元。家常蔬菜如小白菜、青江菜的每公斤均價46.8元至47.3元，空心菜38元。

李姓家庭主婦說，夏季當令蔬菜空心菜原本1把15元至20元，丹娜絲過後，每把40元，颱風過去半個月不但沒便宜一點，1把重量還輕一些，品質好的小黃瓜菜販聲稱「高山運下來」每台斤100元，換算1公斤166元，希望復耕蔬菜趕快上市。

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